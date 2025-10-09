Bahnverkehr zwischen Tübingen und Reutlingen steht still

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Offenbar hat die Frau politische Forderungen oder den Willen, politische Themen in die Öffentlichkeit zu bringen. Tatsächlich bringt sie sich durch ihr Vorgehen in große Gefahr. Mehrere Plakate zeugten von diesem politischen Engagement, inzwischen sorgfältig verdeckt durch Einsatzfahrzeuge der Polizei und Sichtschutzwände, welche Feuerwehrleute aufgestellt haben. Die Feuerwehr Tübingen ist mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen auf und unter der Brücke präsent, Feuerwehrleute sind auch im Bereich der Gleise unterwegs. Rettungswagen und Notarzt sind ebenfalls vor Ort, um Notfalls eingreifen zu können.

Während die Polizei die Brücke absperrt und sich bemüht, die Frau von ihrem Vorhaben abzuhalten, halten sich Rettungskräfte bereit. Foto: Alexander Thomys Während die Polizei die Brücke absperrt und sich bemüht, die Frau von ihrem Vorhaben abzuhalten, halten sich Rettungskräfte bereit. Foto: Alexander Thomys

Die Polizei hat den Autoverkehr auf der Blauen Brücke eingestellt, Passanten und Radfahrer werden von den Beamten gebeten, nicht im Bereich der Brücke zu verweilen. Auf den umliegenden Straßen kommt es teils zu chaotischen Zuständen, insbesondere, wenn ein Schwung Fahrzeuge aus der Wöhrdstraße nach links in Richtung Bundesstraße abbiegen, um dann vor der Polizeiabsperrung zu stehen. Insgesamt scheint der Autoverkehr aber wenig beeinträchtigt zu sein. Gesperrt für Fahrzeuge ist auch die Schaffhausenstraße unter der Brücke, dort haben sich zwei Hilfeleistungs-Löschfahrzeuge der Tübinger Feuerwehr positioniert, auch auf der Abbiegespur in Richtung Friedrichstraße auf der Bundesstraße stehen Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr.

Die Bahn verweist auf ihrer Internetseite, dass es durch einen Polizeieinsatz zu Zugausfällen und Verspätungen kommt. Die Bahn verweist stattdessen auf den Regionalbus X11. Wie lange die Sperrung noch andauern wird, ist derzeit völlig offen. (GEA)