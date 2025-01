Bahnhof Tübingen: Mensch wird von Zug erfasst und stirbt

Am Tübinger Bahnhof ist ein Mensch tödlich verunglückt.

TÜBINGEN. Am Tübinger Hauptbahnhof ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei gegen 13.40 Uhr eine Person von einem Zug erfasst und getötet. »Für rund eine Stunde musste der komplette Bahnhof gesperrt werden«, erklärte eine Sprecherin der Polizei auf GEA-Anfrage. Nach und nach seien dann die Gleise wieder freigegeben worden, ehe alle Gleise gegen 16 Uhr für den Zugverkehr wieder freigegeben wurden.

In Folge des Unfalls sind über Stunden mehrere Züge ausgefallen, viele haben sich verspätet. Neben der Polizei seien auch zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz gewesen – wie viele es waren, dazu konnte vor der offiziellen Pressemitteilung noch keine Angabe gemacht werden. Bis in den Feierabendverkehr hinein ist es bei allen Verbindungen, die über den Tübinger Hauptbahnhof laufen, zu Verspätungen und Ausfällen gekommen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. (GEA)