Bahnhof Tübingen: Doch keine Person auf den Gleisen

TÜBINGEN. Am Dienstagmorgen ist bei der Polizei ein Notruf eingegangen. Ein Anrufer teilte mit, ihm sei ein Mensch sich auf den Gleisen in der Nähe des Tübinger Bahnhofs aufgefallen. Um 8.43 Uhr rückte dann jeweils eine Staffel der Bundes- und eine der Landespolizei an. Laut Angaben der Bundespolizei war der Einsatz »weniger spektakulär als erwartet«, da vor Ort niemand auf den Gleisen gesichtet werden konnte. Es habe sich um einen Fehlalarm gehandelt. Die Bahnstrecke wurde von 8.43 Uhr bis 9.02 Uhr gesperrt. Inzwischen wurde der Zugverkehr wieder aufgenommen. (ifi)