B28 zwischen Kusterdingen und Jettenburg ab Freitagabend gesperrt

KUSTERDINGEN. Auf der Bundesstraße 28 zwischen den Anschlussstellen Kusterdingen-Wankheim und -Jettenburg stehen in Fahrtrichtung Reutlingen wegen eines Unfallschadens dringend notwendige Instandsetzungen an. Die Bauarbeiten beginnen am Freitag, 25. April, um 19 Uhr und enden voraussichtlich in den frühen Morgenstunden des darauffolgenden Samstags.

Fahrtrichtung Reutlingen komplett gesperrt

Aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Arbeitsschutzes können die Instandsetzungsarbeiten ausschließlich unter Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Reutlingen erfolgen. Der Verkehr aus Tübingen wird über die K6903 nach Wankheim und Mähringen und anschließend über die K 6907 zur B 28 umgeleitet. Für die B 28 in Fahrtrichtung Tübingen bestehen keine Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer. (pm)