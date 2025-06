Astrophysiker und TV-Erklärer Harald Lesch übernimmt Tübinger Mediendozentur

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Mittwoch, 25. Juni, um 18.30 Uhr spricht der Astrophysiker und Bestsellerautor Harald Lesch, einer der bekanntesten Wissenschaftler des Landes, im Festsaal der Universität Tübingen (Neue Aula, Geschwister-Scholl-Platz). In seinem Vortrag wird es um die Frage gehen, wie das Zusammenspiel von Populismus, sozialen Medien und Künstlicher Intelligenz die Idee von Wahrheit, den Charakter von Debatten und die politischen Verhältnisse verändert – auf dem Weg zu einer polarisierten, von Hypes und Hysterien regierten Gesellschaft, der die nötige Kompromiss- und Konsensfindung im Angesicht ineinander verschlungener Großkrisen immer schwerer fällt. Seine Tübinger Rede, zu der das Institut für Medienwissenschaft und der SWR herzlich einladen, steht unter dem Titel: »Die informierte Gesellschaft und ihre Feinde«.

Desinformation, so Harald Leschs Befund, wird bedingt durch die laufende KI-Revolution immer billiger. Sie lässt sich leichter herstellen, effektiver verbreiten, authentischer präsentieren. Fakt ist: Längst simulieren Computerprogramme in Gestalt von Social Bots auf den großen Plattformen Meinungsmehrheiten. Autokraten entsenden Troll-Armeen, die Andersdenkende niederbrüllen, in die sozialen Netzwerke. Profi-Fälscher erstellen mit Hilfe moderner Medientechnologie ultrarealistisch erscheinende Audioaufnahmen und Videos, sogenannte Deep Fakes. Die aktuelle Entwicklung, so die These der Tübinger Rede von Harald Lesch, läuft auf eine doppelte Diagnose zu. Es gibt einerseits zu viele falsche Gewissheiten; andererseits erhält der Totalzweifel immer neue Nahrung. Beide Trends bergen eine zentrale Gefahr. »Sie unterminieren«, so Lesch, »die Idee einer behutsamen, unvermeidlich irrtumsanfälligen, aber eben doch wahrheitsorientierten Erkenntnissuche, die wissenschaftliches Denken ausmacht. Wir brauchen in der aktuellen Krisensituation wenig so nötig wie eine neue Aufklärung.«

»Harald Lesch verbindet wissenschaftliche Seriosität mit gesellschaftlicher Verantwortung – genau die Haltung, die wir benötigen, um Desinformation zu begegnen und Wissenschaft wieder als gemeinsame Ressource für Orientierung zu stärken«, sagt Professorin Dr. Dr. h.c. (Dōshisha) Karla Pollmann, Rektorin der Universität Tübingen. »Wenn Wahrheit zur Verhandlungsmasse wird, braucht es umso mehr Orte der Reflexion, wie die Tübinger Mediendozentur, um Wissenschaft und Öffentlichkeit zusammenzubringen.«

Die thematische Einführung zur 20. Tübinger Mediendozentur, die inzwischen zu den größten Veranstaltungen der Universität gehört (bis zu 50.000 Menschen sehen sich einzelne Vorträge auf YouTube an, mehr als 1.000 Menschen verfolgen die Veranstaltung im Festsaal vor Ort), übernimmt der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Die anschließende Diskussion moderiert der Tübinger SWR-Studioleiter Marcel Wagner. (pm)