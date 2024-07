Alle Radtouren gibt's jetzt im Kreis Tübingen auf einen Blick

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Neue Übersichtstafeln an mehreren Stellen im Landkreis geben jetzt Auskunft über Rundtouren und Fernradwege. Sie ersetzen die bisherigen Portaltafeln, die sich jeweils nur einer Radtour widmeten. Die Standorte befinden sich an zentralen Stellen in Tübingen (hinter dem Verkehrsverein und am Freibad), Rottenburg (am Bahnhof), Mössingen (im Pausa-Quartier) und in den Gemeinden, die den Startpunkt für eine Themenradtour bilden.

Auf den Übersichtstafeln sind alle elf Rundtouren abgebildet, die unter einem Schwerpunktthema durch den Landkreis führen. Von Burgen und Schlössern über Literatur, Streuobst und nachhaltige Energieerzeugung werden so neue Sichtweisen auf die Region möglich.

Einige der Touren sind auch speziell für Familien mit Kindern konzipiert: Die Streuobst-Tour für Kinder ist beispielsweise mit thematischen Erlebnisstationen ausgestattet. Auch Fernradwege sind auf der Tafel zu finden: Die Etappen des Neckartalradwegs, des Württemberger Weinradwegs, des Hohenzollernradwegs und der Streuobst-Radroute machen Lust auf Mehrtagestouren, sind aber auch gut als Tagestouren zu fahren. (eg)