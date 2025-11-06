Jetzt die GEA-News-App downloaden und testen

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir haben sehr gute Nachrichten. Ihr Abo, egal ob GEA+, E-Paper oder Print, beinhaltet jetzt noch mehr. Mit der neuen News-App bringen wir unsere Artikel, Bilder, Videos und sogar Spiele direkt auf Ihr Smartphone. Noch aktueller, individueller, und übersichtlicher, aber genauso informativ, vielseitig und glaubwürdig. Wir laden Sie herzlich ein, das neue Angebot für iOS und Android auszuprobieren und sich selbst davon zu überzeugen.

Inhalte. Die neue News-App bündelt die besten journalistischen Inhalte des Reutlinger General-Anzeigers. Aus Reutlingen, der Region Neckar-Alb, dem Land und der Welt. Aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Mehr als 60 Texte gehen pro Tag online, darunter Nachrichten, Kommentare, Reportagen, Interviews und Erklärstücke. Als perfekte Ergänzung zu den Artikeln bieten wir Ihnen Bildergalerien, Videos und sogar Spiele. Mithilfe der Navigation am unteren Bildschirmrand können Sie ganz leicht zwischen den vier verschiedenen Bereichen hin und her wechseln.

Haupt-Navigation. Von Reutlingen über die Region bis zu Kultur, Sport und Wirtschaft: Sie bestimmen, wie die Haupt-Navigation in Ihrer App aussehen soll: Tippen Sie dafür auf das blaue Symbol am oberen rechten Bildschirmrand. Es öffnet sich eine neue Seite, auf der alle verfügbaren Ressorts zu sehen sind. Mit einem weiteren Fingertipp auf die Plus-Symbole werden sie der Navigation hinzugefügt, mithilfe der Minus-Symbole wieder abgewählt. Wenn Sie Ihre Lieblings-Ressorts gewählt haben, können Sie die Reihenfolge festlegen, indem Sie Ihren Finger rechts auf den drei kleinen Strichen gedrückt halten und den Navigationspunkt dann nach oben oder unten an die von Ihnen favorisierte Stelle schieben. Am Ende mit dem blauen Button bestätigen und fertig. Wenn die Navigation angepasst ist, können Sie weitere Individualisierungen vornehmen. Unter Mein Ort, Meine Region, Meine Sportart und Mein Sportverein ist es möglich, jeweils einen Favoriten zu wählen. Entscheiden Sie sich für einen, werden dort künftig alle Artikel zu diesem Thema in chronologischer Reihenfolge aufgelistet.

Push-Mitteilungen. Sie möchten keine Nachricht mehr verpassen? Kein Problem! Die App sagt Ihnen Bescheid, sobald ein wichtiger Artikel veröffentlicht wurde. Über welche Themen Sie informiert werden wollen, entscheiden Sie. Und so geht's: Ins Menü rechts neben dem GEA-Logo gehen, auf Einstellungen und dann auf Push-Mitteilungen. Dort sehen Sie zehn Kategorien, die mit einem Fingertipp an- oder wieder abgewählt werden können. Anschließend noch mit dem blauen Button bestätigen und fertig. Alle empfangenen Mitteilungen finden Sie außerdem in der App, wenn Sie auf die Glocke links des GEA-Logos tippen. Eine rot unterlegte Zahl zeigt an, wie viele noch ungelesen sind.

Merkliste. In der App können Sie Inhalte archivieren. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Nummer eins: Tippen Sie auf der Startseite auf die drei kleinen Punkte rechts unterhalb der Artikel-Überschrift und dann auf Merken. Nummer zwei: Wenn Sie bereits innerhalb des Artikels sind, befindet sich am oberen Bildschirmrand ein Symbol, das wie ein Lesezeichen aussieht. Ein Fingertipp darauf und der Artikel wird in Ihrer persönlichen Merkliste gespeichert. Diese finden Sie im Menü rechts des GEA-Logos unter Einstellungen. Gemerkte Artikel lassen sich direkt auf der Liste wieder löschen, indem Sie erst auf die drei kleinen Punkte und dann erneut auf Merken tippen.

Artikel teilen. Ob an Enkel, Freunde oder Nachbarn – mit der Teilen-Funktion schicken Sie den Link zum GEA-Artikel digital direkt weiter. Das funktioniert auf zwei verschiedene Arten. Die erste: Tippen Sie auf der Startseite auf die drei kleinen Punkte rechts unterhalb der Artikel-Überschrift und dann auf Teilen. Anschließend wählen Sie aus, ob der Inhalt per Whats-App, E-Mail oder Social-Media verschickt werden soll. Die zweite Variante: Wenn ein Artikel geöffnet ist, sind am oberen rechten Bildschirmrand drei Symbole zu sehen. Das mit dem kleinen Pfeil aktiviert die Teilen-Funktion.

Schriftgröße. Sie möchten die Texte besser lesen können? In der GEA-App können Sie die Schriftgröße ganz einfach selbst anpassen. Dazu einen Artikel öffnen und am oberen rechten Bildschirmrand auf das Symbol mit dem großen und kleinen »T« tippen. Klein, Mittel oder Groß wählen, speichern und fertig.

Spiele. Unter der Rubrik Spiele, die Sie über die Navigation am unteren Bildschirmrand erreichen, finden Sie vier beliebte Klassiker: Wordle, Sudoku, Buchstabensalat und Memospiel. Bei Wordle muss ein Wort aus fünf Buchstaben innerhalb von sechs Versuchen erraten werden. Ziel bei Sudoku ist, Zahlen von eins bis neun so zu verteilen, dass sie in jeder Spalte und jedem Block genau einmal vorkommen. Beim Buchstabensalat sind 13 Wörter aufzuspüren – und zwar waagrecht, senkrecht, diagonal oder rückwärts. Das Memospiel funktioniert wie das legendäre »Memory«: Karten aufdecken und Paare finden.

Login. Rund die Hälfte der Artikel in der News-App sind absolute Premium-Inhalte, die wir ausschließlich GEA-Abonnenten zur Verfügung stellen. Um sie zu lesen, müssen Sie sich mit Ihren Login-Daten anmelden. Tippen Sie dafür im Menü oben rechts des GEA-Logos auf Einstellungen und dann auf anmelden. Dann E-Mail-Adresse und Passwort eingeben und mit dem blauen Button bestätigen. Wer Print-Kunde ist, aber noch keine Login-Daten hat, kann sich unter gea.de/registrieren kostenlos registrieren. Mit der dort verwendeten Mail-Adresse und dem Passwort können Sie sich anschließend in der App anmelden und auf sämtliche Inhalte zugreifen.

E-Paper. Die neue News-App wird das Ihnen bekannte E-Paper nicht ersetzen. Sie ist vielmehr eine Ergänzung. Mit der News-App bleiben Sie den ganzen Tag über informiert. Sie zeigt aktuelle Meldungen in einer klaren Übersicht – neue Nachrichten erscheinen laufend. Das E-Paper sieht dagegen aus wie die vertraute gedruckte Zeitung: Seite für Seite können Sie blättern, Artikel heranzoomen und ganze Ausgaben speichern. Während die News-App ständig aktualisiert wird und jede Menge Personalisierung bietet, erscheint das E-Paper als fertig für Sie zusammengestelltes Produkt täglich – genau wie die Zeitung im Briefkasten.

Erste Schritte. Laden Sie die neue App auf Ihr Smartphone. iPhone-Nutzer suchen im AppStore nach GEA News. Wer ein androidbasiertes Telefon besitzt, sucht bei GooglePlay. Ist die App installiert, einmal antippen, zum Öffnen. Zunächst erscheint eine Seite, auf der Sie Ihre Push-Meldungen wählen können. Dann mit dem blauen Button bestätigen und als Nächstes die Haupt-Navigation personalisieren. Wieder mit dem blauen Button bestätigen, auf der darauffolgenden Seite die sogenannten Cookies akzeptieren und jetzt: Viel Freude beim Lesen! (GEA)