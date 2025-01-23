30.000 Follower: Der GEA-Instagram-Account in Zahlen

REUTLINGEN. Die Kurve zeigt konstant nach oben. Seitdem der GEA im April 2020 seinen Instagram-Account ins Leben gerufen hat, wächst die Zahl der Follower unaufhaltsam. Nach eineinhalb Jahren hatte der Kanal zunächst die Marke von 10.000 geknackt. Weniger als ein weiteres Jahr später folgten 20.000 Accounts dem Kanal. Jetzt wurde die 30.000er-Schallmauer durchbrochen. Damit steht der GEA laut Influencer-Vergleichsportal »Likeometer« in Deutschland auf Platz 151 in der Kategorie »Medien«.

Die GEA-Follower

Unter den GEA-Followern sind die Frauen mit 53,8 Prozent in der Überzahl. Bei den Altersgruppen dominieren die 25- bis 34-Jährigen (27,5 Prozent) vor den 35- bis 44-Jährigen (23,0). Weniger überraschend kommen die mit Abstand meisten Follower aus Reutlingen (29,9). Es folgen Pfullingen (4,4 Prozent), Tübingen (3,8), Metzingen (3,1) und Eningen (2,6). Aber es gibt auch ein paar Nutzer aus dem Ausland, die das Geschehen in und um Reutlingen herum verfolgen. Sie kommen aus der Schweiz (0,6 Prozent), Österreich (0,6) oder der Türkei (0,3 Prozent).

Der erste Beitrag

Kein Scherz: Am 1. April 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie, rief die Online-Redaktion den GEA-Instagram-Account ins Leben. Zum Start gab's einen Schnappschuss von der Planie, wo Unbekannt der Büste von Hermann Kurz einen Mundschutz verpasst hatten. Seitdem wurden 1.349 Beiträge im Feed veröffentlicht.

Reichweitenstärkstes Reel und meiste Likes

Viral gegangen sind schon mehrere Reels des GEA-Accounts mit Aufrufzahlen von über einer Million. Am erfolgreichsten war ein Video von einer Aktion der Reutlinger Höhenretter, die eine Frau im Rollstuhl vom Dach eines Hochhauses holten, weil die Aufzüge wochenlang außer Betrieb waren. Mehr als 2,4 Millionen Mal wurde der Clip vom 17. August 2024 angeschaut. 64.733 Mal wurde der Beitrag geliked - ebenfalls mit Abstand ein Rekordwert - und 1.484 Mal gespeichert.

Reichweitenstärkstes Foto

Auf Platz eins der reichweitenstärksten »klassischen« Foto-Beiträge hat es nicht ein einzelnes Bild geschafft, sondern eine kleine Slideshow über die Reutlingerin Emily, die den Blutkrebs besiegt hat. 71.800 Nutzer hat dieser Beitrag bisher erreicht, 2.451 haben ihn geliked. Die meisten Herzchen - nämlich 4.900 - hat die Community allerdings an eine Bildergalerie der Plakat-Aktion mit Anti-Reutlingen-Sprüchen verteilt.

Reichweitenstärkste Story

In den Insta-Storys des GEA bekommen die Nutzer aktuelle Neuigkeiten aus Reutlingen und der Region. Besonders interessiert hat dabei offensichtlich der »Rap-Beef« zwischen dem Reutlinger Musiker Enda und Entertainer Stefan Raab. 20.465 Mal wurde die Story vom 13. Oktober 2024 aufgerufen.

Meiste Kommentare

Die meisten Kommentare unter allen GEA-Beiträgen, nämlich 1.327, befinden sich unter einem Reel über den »Anzeigenhauptmeister«. Der war am 17. April 2024 bei einem Werbedreh in Tübingen unterwegs und sorgte für einen Massenauflauf. Die Meinungen über seine Person gingen in der Kommentar-Sektion mächtig auseinander. Viele schossen verbal gegen ihn und sein Hobby, Parksünder anzuzeigen. Das andere Lager feierte den selbsternannten »Anzeigenhauptmeister«. (GEA)