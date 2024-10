Reutlinger Musiker hat »Rap-Beef« mit Stefan Raab

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/KÖLN. Der Musiker Enda aus Reutlingen geriet in einen musikalischen Streit mit Stefan Raab. Den »Rap-Beef« zettelte der Star-Entertainer höchstpersönlich an. In seiner neuen Show »Du gewinnst hier nicht die Million« auf dem Streamingdienst RTL+ machte sich Raab über Endas gerappte Kaufland-Werbung lustig. In Kooperation mit der Supermarktkette stellt der Musiker in seinem »Spar-Rap« die Angebote der Woche vor. Raabs vernichtendes Urteil: »Cool ist anders.« Und er fragte provokant: »Wie dreist kann man Gangster-Rap Trittbrett fahren?« Anschließend veröffentlichte er eine Art Disstrack.

Endas Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Unter Raabs Rap-Video auf Instagram kommentierte der Musiker: »Starker Versuch, aber ich werde dir zeigen, wie das richtig geht.« In seinem Antwort-Track erklärte er dem Kölner TV-Star, dass Rap nicht zwingend Straßen-Attitüde mitbringen müsse, und forderte ihn zu einer Entschuldigung auf. Mit einer Herzgeste deutete Enda aber gleich an, dass er diesen »Rap-Battle« nicht unter der Gürtellinie fortführen werde. Kaufland selbst stellte sich natürlich auf die Seite seines Werbepartners. In der Beschreibung von Endas Video schrieb die Supermarktkette, dass dieser »nicht mehr wegzudenken« sei. Raab wurde herausgefordert: »Zeig mal, was du wirklich kannst.«

Anstatt eines weiteren Disstracks lud Raab Enda kurzerhand in seine Show ein, um die Angelegenheit »von Gangster-Rapper zu Gangster-Rapper« persönlich zu klären, wie er sagte. »Ich habe spontan einen eigenen Disstrack geschrieben und mich sofort auf den Weg nach Köln gemacht«, erzählte Enda in einem Instagram-Video. Unterwegs habe er im Auto den Song auswendig gelernt. In der dritten Folge von »Du gewinnst hier nicht die Million« kam es schließlich zum Showdown. »Ich stelle mich der Aufgabe«, sagte Raab und begegnete Enda selbstbewusst mit verschränkten Armen.

Stefan Raab zeigt sich überrascht

Enda zog rappend ins Studio ein. »Warum machst du mich wie einen Vollpfosten nach? Ich habe mich noch nie so wie ein Proll offenbart«, lautete eine seiner pointierten Lines. Oder: »Du denkst, deine Zeilen hauen mich um wie Bud Spencer? Der Supermarkt-Rapper ist einhundertmal besser!« Zum Ende hin zeigte sich Enda jedoch versöhnlich: »Spaß, Bro, ich wollte dir nur zeigen, wie das geht. Ich verneige mich vor meiner Majestät.« Dann machte er einen Knicks vor Raab.

Der sonst so schlagfertige Entertainer war sichtlich überrascht. »Krass, das war ja richtig niedlich«, sagte er ohne Ironie. »Ich freue mich wirklich, dass du gekommen bist.« In einer kurzen Talkrunde erkundigte sich Raab über Endas Arbeit. Der Musiker schreibt nicht nur »Spar-Raps« für Kaufland, sondern arbeitet auch als Songwriter für andere Künstler und produziert in seinem Tonstudio in Reutlingen eigene Songs. Ganz nebenbei erklärten die beiden ihren »Rap-Beef« für beendet.

Später in der Sendung kündigte Raab eine Überraschung für Enda an: »Wenn du schon mal da bist, kannst du auch gleich als Kandidat meiner Show um eine Million Euro spielen.«

Raab und Enda duellieren sich im Baggerfahren und Jazzminton

In Raabs neuer Show gibt es 14 Spielrunden mit jeweils einer Quizfrage oder einem Aktionsspiel gegen den Moderator. Die ersten beiden Fragerunden überstand Enda dank tatkräftiger Unterstützung des ihm offensichtlich wohlgesonnenen Raabs. Das erste direkte Duell, bei dem die beiden Luftballons zum Platzen bringen mussten, gewann der Reutlinger klar. Bei einem Match im Jazzminton, einer Art Badminton, musste sich Enda jedoch geschlagen geben. Als Trostpreis durfte er immerhin 1.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Darum geht's in Stefan Raabs neuer Show Entertainer Stefan Raab, der fast zehn Jahre von der Bildfläche verschwunden war, ist seit dem 18. September mit seiner neuen Show »Du gewinnst hier nicht die Million« auf dem Streaming-Dienst RTL+ zu sehen. Zuvor hatte er einen Fünf-Jahres-Vertrag mit dem RTL-Konzern abgeschlossen. Das wöchentlich am Mittwoch um 20.10 Uhr veröffentlichte Format kombiniert Unterhaltung, Quiz und Wettbewerb: In jeder Folge haben Kandidaten die Chance eine Million Euro zu gewinnen. Dazu müssen sie 14 Spielrundenrunden überstehen, die aus Quizfragen und Aktionsspielen gegen Stefan Raab bestehen. (GEA)

»Leider hat es mit der Million nicht geklappt, aber wir haben uns während der Show sehr gut amüsiert und unseren Beef beiseitegelegt«, sagte Enda später in einem Statement auf Instagram. »Ich bin Raab extrem dankbar für die Einladung und die Möglichkeit, mein Talent unter Beweis zu stellen.« (GEA)