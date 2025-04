Silvester in Abu Dhabi und 3 Übernachtungen in Dubai

Museum of the Future in Dubai

Frühbucherrabatt bis zum 15.09.2025 EUR 300,- p.P.

Feiern Sie den Jahreswechsel 2025/2026 in Abu Dhabi, dem reichsten Emirat der Welt. Abu Dhabi besticht durch ultramoderne Architektur, wie den Capital Gate Tower und hüllt sich doch in zurückhaltende Eleganz. Bewundern Sie die majestätisch wirkende Sheik Zayed Moschee und erleben Sie den ultimativen Adrenalinschub auf der Rennstrecke Yas Marina. Besuchen Sie das futuristisch wirkende Louvre Museum und die Falkenklinik, das weltweit führende Zentrum für die medizinische Versorgung der imposanten Greifvögel. In Dubai, dem zweitgrößten Emirat, sind Tradition und Moderne eng verbunden. Gewürzsouks mit fernöstlichen Düften bestehen neben gigantischen Einkaufszentren. Bestaunen Sie atemberaubende Sehenswürdigkeiten, wie den höchsten Turm der Welt, den 800 m hohen Burj Khalifa, das einzige 7-Sterne Hotel der Welt, das Burj al Arab, die Naturschönheiten der Wüste und werfen Sie im Museum of the Future einen Blick in die Zukunft.

EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN

• Bustransfer Reutlingen–Flughafen Frankfurt und zurück

• Hinflug Frankfurt–Abu Dhabi (via Doha)

• Rückflug Dubai–Frankfurt (via Doha)

• Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren

• Transfer: Flughafen–Hotel–Flughafen

• 4 x Übernachtungen im 5-Sterne-Hotel Conrad in Abu Dhabi

• 4 x Übernachtungen im 5-Sterne-Hotel in Dubai

• Frühstücksbuffet

• 1 x Abendessen in Abu Dhabi, inkl. Softdrink

• 1 x Mittagessen Yas Marina F1 Strecke, inkl. Softdrink

• 1 x Mittagessen im Burj al Arab, inkl. Softdrink

• Silvester Dinner im Hotel, inkl. Wein, Bier, Softdrink

• Stadtbesichtigung in Abu Dhabi

• Besichtigung der Sheik Zayed Moschee in Abu Dhabi

• Besichtigung Masdar City in Abu Dhabi

• Besichtigung Yas Marina

• Besichtigung Louvre Abu Dhabi

• Besichtigung Falken Hospital in Abu Dhabi

• Busfahrt von Abu Dhabi nach Dubai

• Auffahrt Burj Khalifa, Observation Desk 124. + 125. Stockwerk

• Dhowfahrt Dubai Marina, inkl. Abendessen & Softdrink

• Stadtbesichtigung Alt Dubai, inkl. Shindagha Museum

• Wüstensafari inkl. Barbeque im Wüstencamp & Softdrink

• Future Dubai mit Besuch Palm Island

• Ausflug Sharja, inkl. Mittagessen & Softdrink

• VIP-Tour Innenbesichtigung Burj al Arab

• Besuch Museum of the Future

• Verlagsbegleitung ab/bis Reutlingen

• Deutschsprachige Reiseleitung vor Ort

• Besichtigungen und Ausflüge laut Programm

NICHT EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN

• Doppelzimmer zur Alleinbenutzung: € 980,-

• Flüge in der Business Class auf Anfrage

• Copilot auf dem F1 Circuit: ab € 170,- pro Person je nach Fahrzeugtyp

• Selbstfahrer auf dem F1 Circuit: ab € 520,- pro Person je nach Fahrzeugtyp

• Zuschlag bei nicht erreichen der Mindestteilnehmerzahl (20 Personen)

Kleingruppe 12-19 Personen: € 120,- pro Person

• City-Tax

• Reiseversicherung

• evtl. zusätzlich anfallende Treibstoffzuschläge

INFORMATION UND BUCHUNG:

Reutlinger General-Anzeiger

Telefon: 07121 - 302 202, e-mail: leserreisen@gea.de

hwtours

Telefon: 0041 - 91 73 53 091, e-mail: info@hwtours.com