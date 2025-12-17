Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Nordspanien - Auf den Spuren der Aragonischen Könige

8 Tage Flug- und Busreise vom 5. bis 12. Oktober 2026 ab EUR 2.090,- pro Person im DZ

Bodega in Elciego, entworfen vom Stararchitekten Frank Gehry.
EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN

• Bustransfer Reutlingen–Flughafen Stuttgart und zurück

• Hin- und Rückflug Stuttgart–Bilbao

• Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren

• Transfer: Flughafen–Hotel–Flughafen

• 7 x Übernachtungen in 4-Sterne Hotels

• 7 x Halbpension, inkl. 1 x Pintxos-Tour in Bilbao

• geführte Stadtbesichtigung Bilbao, San Sebastian, Pamplona

• Guggenheim Museum Bilbao

• Ausflug Kloster San Juan de la Pena und San Salvator de Leyre

• Besuch des Weinmuseums

• Weingutbesichtigung und Degustation

• Eintrittsgelder inklusive

• Reisebegleitung ab/bis Reutlingen

• Deutschsprachige Reiseleitung vor Ort

• Ausführliche Reiseunterlagen

NICHT EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN

• Doppelzimmer zur Alleinbenutzung, Zuschlag: € 450.–

• Ausflug Burgos: € 85.– pro Person

• Reiseversicherung

• evtl. zusätzlich anfallende Treibstoffzuschläge

Allgemeiner Hinweis: Flug,- Programm,- Hoteländerungen vorbehalten.

INFORMATION UND BUCHUNG:

Reutlinger General-Anzeiger

Telefon: 0 71 21 – 302 202, e-mail: leserreisen@gea.de

Veranstalter:

Hwtours sagl, Via San Carlo 7a

CH-6600 Muralto-Locarno

Tel. 0041 – 91 73 53 091

e-mail: info@hwtours.com

