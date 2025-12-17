Nordspanien - Auf den Spuren der Aragonischen Könige

• Bustransfer Reutlingen–Flughafen Stuttgart und zurück
• Hin- und Rückflug Stuttgart–Bilbao
• Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren
• Transfer: Flughafen–Hotel–Flughafen
• 7 x Übernachtungen in 4-Sterne Hotels
• 7 x Halbpension, inkl. 1 x Pintxos-Tour in Bilbao
• geführte Stadtbesichtigung Bilbao, San Sebastian, Pamplona
• Guggenheim Museum Bilbao
• Ausflug Kloster San Juan de la Pena und San Salvator de Leyre
• Besuch des Weinmuseums
• Weingutbesichtigung und Degustation
• Eintrittsgelder inklusive
• Reisebegleitung ab/bis Reutlingen
• Deutschsprachige Reiseleitung vor Ort
• Ausführliche Reiseunterlagen
NICHT EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN
• Doppelzimmer zur Alleinbenutzung, Zuschlag: € 450.–
• Ausflug Burgos: € 85.– pro Person
• Reiseversicherung
• evtl. zusätzlich anfallende Treibstoffzuschläge
Allgemeiner Hinweis: Flug,- Programm,- Hoteländerungen vorbehalten.
INFORMATION UND BUCHUNG:
Reutlinger General-Anzeiger
Telefon: 0 71 21 – 302 202, e-mail: leserreisen@gea.de
Veranstalter:
Hwtours sagl, Via San Carlo 7a
CH-6600 Muralto-Locarno
Tel. 0041 – 91 73 53 091
e-mail: info@hwtours.com