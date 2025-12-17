AUSTRALIEN - Der rote Kontinent der Gegensätze

• Bustransfer Reutlingen - Flughafen Frankfurt und zurück
• Hinflug Frankfurt – Melbourne (Umsteigeverbindung)
• Inlandsflug Melbourne – Ayers Rock
• Inlandsflug Ayers Rock – Cairns
• Inlandsflug Cairns – Sydney
• Rückflug Sydney – Frankfurt (Umsteigeverbindung)
• Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren
• Transfer: Flughafen – Hotel – Flughafen
• Fahrt in klimatisierten Reisebussen
• 4 x Übernachtung im 4-Sterne-Hotel in Melbourne
• 3 x Übernachtung im 4-Sterne-Hotel in Sydney
• 2 x Übernachtung im 3-Sterne-Resort in Yulara (Outback)
• 4 x Übernachtung im 4-Sterne-Hotel in Cairns
• Halbpension
• Besichtigungen lt. Programm
• Ausflüge und Besichtigungen, inkl. der Eintrittsgelder
• deutschsprachige Reiseleitung vor Ort
• ausführliche Reiseunterlagen
NICHT EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN
• Doppelzimmer zur Alleinbenutzung, Zuschlag: € 1.020.– €
• Einreisevisum: 35.– € pro Person
• Ausflug Kuranda, inkl. Eisenbahnfahrt: 165.– € pro Person
• Ausflug Blue Mountains, inkl. Mittagessen: € 180.– pro Person
• Kleingruppenzuschlag (15–19 Personen): € 350.– pro Person
• evtl. zusätzlich anfallende Treibstoffzuschläge
Allgemeiner Hinweis: Flug,- Programm,- Hoteländerungen vorbehalten.
INFORMATION UND BUCHUNG:
Reutlinger General-Anzeiger
Telefon: 0 71 21 – 302 202, e-mail: leserreisen@gea.de
Veranstalter:
Hwtours sagl, Via San Carlo 7a
CH-6600 Muralto-Locarno
Tel. 0041 – 91 73 53 091
e-mail: info@hwtours.com