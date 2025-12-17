Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Aktuell GEA-Leserreise

AUSTRALIEN - Der rote Kontinent der Gegensätze

16 Tage Flug- / Busreise vom 4. bis 19. November 2026 Ab EUR 6.690,- pro Person im DZ

Uluru, heiliger Berg der Aborigines. Foto: hwtours
EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN

• Bustransfer Reutlingen - Flughafen Frankfurt und zurück

• Hinflug Frankfurt – Melbourne (Umsteigeverbindung)

• Inlandsflug Melbourne – Ayers Rock

• Inlandsflug Ayers Rock – Cairns

• Inlandsflug Cairns – Sydney

• Rückflug Sydney – Frankfurt (Umsteigeverbindung)

• Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren

• Transfer: Flughafen – Hotel – Flughafen

• Fahrt in klimatisierten Reisebussen

• 4 x Übernachtung im 4-Sterne-Hotel in Melbourne

• 3 x Übernachtung im 4-Sterne-Hotel in Sydney

• 2 x Übernachtung im 3-Sterne-Resort in Yulara (Outback)

• 4 x Übernachtung im 4-Sterne-Hotel in Cairns

• Halbpension

• Besichtigungen lt. Programm

• Ausflüge und Besichtigungen, inkl. der Eintrittsgelder

• deutschsprachige Reiseleitung vor Ort

• ausführliche Reiseunterlagen

AnmeldungAustralien2026
Australien2026Flyer

NICHT EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN

• Doppelzimmer zur Alleinbenutzung, Zuschlag: € 1.020.– €

• Einreisevisum: 35.– € pro Person

• Ausflug Kuranda, inkl. Eisenbahnfahrt: 165.– € pro Person

• Ausflug Blue Mountains, inkl. Mittagessen: € 180.– pro Person

• Kleingruppenzuschlag (15–19 Personen): € 350.– pro Person

• evtl. zusätzlich anfallende Treibstoffzuschläge

Allgemeiner Hinweis: Flug,- Programm,- Hoteländerungen vorbehalten.

INFORMATION UND BUCHUNG:

Reutlinger General-Anzeiger

Telefon: 0 71 21 – 302 202, e-mail: leserreisen@gea.de

Veranstalter:

Hwtours sagl, Via San Carlo 7a

CH-6600 Muralto-Locarno

Tel. 0041 – 91 73 53 091

e-mail: info@hwtours.com

