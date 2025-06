Kultur und Natur am Genfersee

Lausanne, die Stadt am nördlichen Ufer des Genfersees und Hauptsitz des Internationalen Olympischen Komitees, ist Ziel dieser Busreise in den französischsprachigen Kanton Waadt in der Westschweiz.

Doch zuerst steht ein Besuch der Schweizer Bundesstadt Bern auf dem Programm der GEA-Leserinnen und -Leser. Die Altstadt mit den charakteristischen Laubengängen am Fluss Aare ist allemal einen Besuch wert. Reiseleiter Heinrich Summermatter führt die Gäste zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie Zytgloggeturm, Bundeshaus und Münster. Das Wappentier der Stadt, der Bär, kann im Bärenpark beobachtet werden.

Von Lausanne aus wird die Umgebung erkundet. Die Chaplin’s World in Corsier-sur-Vevey ist ein großes Erlebnis für alle Fans des Stummfilmstars. Das sogenannte Studio zeigt Ausschnitte aus den Filmen. In den nachgebauten Kulissen für Erinnerungsfotos werden die Besucher selbst zu Protagonisten der Szenen. Das Herrenhaus »Manoir de Ban« gibt Einblick in das Privatleben Charly Chaplins. Hier verbrachte er gemeinsam mit seiner vierten Ehefrau Oona und den acht gemeinsamen Kindern seinen Lebensabend bis zum Tod im Jahr 1977. Einem weiteren Prominenten ist an der Uferpromenade in Montreux ein Denkmal gewidmet: Freddie Mercury von der Rockband Queen. In den Jahren 1978 bis 1995 entstehen sechs Alben der Band in den Mountain Studios im Casino der Stadt.

Zurück ins Mittelalter geht es beim Besuch von Schloss Chillon. Die Festung wurde auf einem Kalkfelsen im Genfersee erbaut, erläutert Schlossführerin Isabella der Gruppe. Durch die strategisch günstige Lage konnte der Weg zwischen dem Norden und dem Süden Europas kontrolliert werden. Die Entwicklung zum heutigen Schloss erstreckt sich über drei Perioden: die Savoyer Zeit, die Berner Zeit und die Waadtländer Zeit. Inzwischen ist Chillon das meistbesuchte historische Denkmal der Schweiz. Die Rückfahrt mit dem Ausflugsschiff über den See nach Lausanne kann bei strahlendem Sonnenschein genossen werden. Beste Sicht auf das Ufer mit dem Bergpanorama im Hintergrund.

Besondere Erlebnisse dieser Reise sind die Fahrten mit der Bahn. Von Montreux aus geht es mit der Zahnradbahn hinauf auf den 2.042 Meter hohen Rochers-de-Naye. Während der knapp einstündigen Fahrt begeistert die Aussicht auf den Genfersee und die umliegenden Berge. Oben angekommen macht die Schneeballschlacht mit den verbliebenen Schneeresten bei Sonne und warmen Temperaturen erst so richtig Spaß.

Zum Abschluss der Reise fährt die Reutlinger Gruppe mit dem Golden-Pass-Express. Auf der fast dreistündigen Fahrt im Panoramawagen gibt es viel zu sehen: Von Montreux fährt die Bahn über Montbovon, Château-d’Oex, Gstaad, vorbei am Thuner See nach Interlaken. Dazwischen liegt die Umspuranlage in Zweisimmen, die dazu dient, von der Schmalspurstrecke auf die Normalspur zu wechseln und umgekehrt. Nur so ist die Weiterfahrt möglich. Für alle Bahn-Fans ein besonderes Erlebnis.