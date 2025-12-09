Echtes Kalabrien - Das ursprüngliche Italien an der schönen Stiefelspitze

- Bustransfer ab/bis Reutlingen zum Flughafen Stuttgart
- Flug nach Lamezia Terme und zurück
- Luftverkehrsteuer, Flughafen- und Sicherheitsgebühren
- Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
- 7 Übernachtungen mit Halbpension im 4-Sterne-Hotel »Tropis« in Tropea (Landeskategorie)
- Begrüßungscocktail im Hotel
- Ausflug »Capo Vaticano & Tropea«, inklusive Verkostung lokaler Spezialitäten (am 2. Tag)
- Ausflug »Die verborgenen Schätze von Serra San Bruno und Pizzo« (am 3. Tag)
- Ausflug »Reggio Calabria und das malerische Scilla« (am 5. Tag)
- Ausflug »Die atemberaubende Bergwelt der Sila« (am 6. Tag)
- Alle anfallenden Eintrittsgelder (ausgenommen fakultativer Ausflug)
- Reisebegleitung durch den Verlag
- Qualifizierte, deutschsprechende Reiseleitung
- Ausführliche Reiseunterlagen
NICHT EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN
- Einzelzimmerzuschlag EUR 300,- (Doppelzimmer zur Alleinbenutzung)
- Ausflug »Charmantes Panarea und feuriges Stromboli«, inklusive Schifffahrt EUR 95,-
- Ausflug »Die Costa degli Dei«, inklusive Bootsfahrt und Weinprobe EUR 95,-
Allgemeiner Hinweis:
Programm-, Hotel- und Flugänderungen vorbehalten.
Veranstalter:
Mondial Tours MT SA, CH-Locarno
INFORMATION UND BUCHUNG:
Reutlinger General-Anzeiger
Telefon: 0 71 21 – 302 202, e-mail: leserreisen@gea.de
Mondial Tours GmbH in Ulm, Telefon 0731/966 96-0