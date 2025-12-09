Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell GEA-Leserreise

Echtes Kalabrien - Das ursprüngliche Italien an der schönen Stiefelspitze

8 Tage Flugreise vom 6. bis 13. Juni 2026 ab EUR 1.880,- pro Person im DZ

Scilla an der Costa Viola im Süden Kalabriens Foto: Adobe Stock © Aliaksandr
Scilla an der Costa Viola im Süden Kalabriens
Foto: Adobe Stock © Aliaksandr
EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN
  • Bustransfer ab/bis Reutlingen zum Flughafen Stuttgart
  • Flug nach Lamezia Terme und zurück
  • Luftverkehrsteuer, Flughafen- und Sicherheitsgebühren
  • Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
  • 7 Übernachtungen mit Halbpension im 4-Sterne-Hotel »Tropis« in Tropea (Landeskategorie)
  • Begrüßungscocktail im Hotel
  • Ausflug »Capo Vaticano & Tropea«, inklusive Verkostung lokaler Spezialitäten (am 2. Tag)
  • Ausflug »Die verborgenen Schätze von Serra San Bruno und Pizzo« (am 3. Tag)
  • Ausflug »Reggio Calabria und das malerische Scilla« (am 5. Tag)
  • Ausflug »Die atemberaubende Bergwelt der Sila« (am 6. Tag)
  • Alle anfallenden Eintrittsgelder (ausgenommen fakultativer Ausflug)
  • Reisebegleitung durch den Verlag
  • Qualifizierte, deutschsprechende Reiseleitung
  • Ausführliche Reiseunterlagen

NICHT EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN

  • Einzelzimmerzuschlag EUR 300,- (Doppelzimmer zur Alleinbenutzung)
  • Ausflug »Charmantes Panarea und feuriges Stromboli«, inklusive Schifffahrt EUR 95,-
  • Ausflug »Die Costa degli Dei«, inklusive Bootsfahrt und Weinprobe EUR 95,-
Mondial_Anmeldung
Kalabrien_Flyer2026

Allgemeiner Hinweis:

Programm-, Hotel- und Flugänderungen vorbehalten.

Veranstalter:

Mondial Tours MT SA, CH-Locarno

INFORMATION UND BUCHUNG:

Reutlinger General-Anzeiger

Telefon: 0 71 21 – 302 202, e-mail: leserreisen@gea.de

Mondial Tours GmbH in Ulm, Telefon 0731/966 96-0

GEA-Leserreise