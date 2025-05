Die Nordkap-Linie ab Hamburg mit der MS Finnmarken

Eine Sommerreise mit Hurtigruten entlang der norwegischen Küste bis zum Nordkap ist ein unvergessliches Erlebnis. Während die Mitternachtssonne den Himmel in ein warmes Licht taucht, gleitet das Schiff vorbei an malerischen Fjorden, kleinen Fischerdörfern und spektakulären Landschaften. Die Route führt über den Polarkreis bis zum nördlichsten Punkt Europas – dem majestätischen Nordkap. Unterwegs können Sie an Ausflügen teilnehmen, Wale beobachten oder einfach die Ruhe und Weite des Nordens genießen. Der Sommer bringt milde Temperaturen und eine fast magische Atmosphäre, die diese Seereise zu einem ganz besonderen Abenteuer macht.

Information und Buchung:

Hahn-Reisen

Am Heilbrunnen 130, 72766 Reutlingen

Telefon 07121-49 31 35

info@hahn-reisen.com

Veranstalter: Karl Hahn GmbH & Co. KG in Zusammenarbeit mit Hurtigruten