Nach Pliezhausen-Absage: Mihambo hat »Tal« durchschritten

PLIEZHAUSEN. Nach der Zwangspause wegen eines Infekts kann Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo dem verspäteten Saisonstart mit Zuversicht entgegenblicken. »Sie hat das Tal durchschritten und ist wieder auf dem Weg zu normaler Verfassung«, sagte Weitsprung-Bundestrainer Ulli Knapp der Deutschen Presse-Agentur. Beim internationalen Meeting Goldenes Oval in Dresden startet Mihambo am 1. Juni in die WM-Saison.

Dresden, Rehlingen, Stockholm

Ursprünglich wollte Deutschlands Leichtathletik-Star Mitte Mai in Pliezhausen die Saison beginnen. Wegen des fiebrigen Infekts musste sie diesen Plan anpassen. Im Trainingslager in Belek in der Türkei Anfang Mai konnte die zweimalige Weltmeisterin Rückstand aufholen. Nach dem Wettkampf in Dresden sind das Pfingstsportfest in Rehlingen am 8. Juni und das Diamond-League-Meeting in Stockholm eine Woche später die nächsten Stationen.

Der sportliche Höhepunkt des Jahres ist für Malaika Mihambo die WM im September. Foto: Christian Kunz/DPA

Höhepunkt der Saison sind die Weltmeisterschaften vom 13. bis 21. September in Tokio. Dort zählt Mihambo zu den Kandidatinnen auf eine Topplatzierung. »Wenn sie 100 Prozent belastbar ist und optimale Form entwickeln kann, dann ist Malaika immer für Sprünge über sieben Meter gut«, sagte Knapp. »Wenn Form und Bedingungen stimmen, dann kann auch immer etwas ganz Besonderes herauskommen.«

Mikaelle Assani geht es nach ihrer Verletzung besser. Foto: Peter Dejong/DPA

Assani geht es besser

Nach ihrer schweren Oberschenkelverletzung wird Weitsprung-Kollegin Mikaelle Assani erst nach der WM-Saison wieder zurückerwartet. Die 22-Jährige hatte bei den Hallen-Europameisterschaften im Februar einen Sehnenriss erlitten.

»Es geht ihr den Umständen entsprechend gut. So läuft nicht mehr an Krücken«, berichtete Knapp. »Sehnenverletzungen sind mit die schwersten Verletzungen. Deshalb muss sie weiter sehr vorsichtig sein und kann in diesem Sommer leider keine Wettkämpfe bestreiten.«

Assani wurde bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in diesem Jahr Zweite hinter Mihambo. Bei der EM im vergangenen Jahr und der Hallen-WM wenige Monate zuvor hatte sie jeweils als Vierte knapp eine Medaille verpasst. (dpa)