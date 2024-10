Ex-Hurrikan in der Region: Baum in Bad Urach auf Auto gestürzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ex-Hurrikan »Kirk« hat in der Nacht und am frühen Donnerstagmorgen in Reutlingen und der Region für kräftige Windböen, aber nur zu wenigen Einsätzen geführt, berichten Polizei und Feuerwehr. In Bad Urach wurde ein parkendes Auto von einem umtsürzenden Baum beschädigt, berichtet eine Pressesprecherin der Polizei. In Albstadt ist ein Baum auf einen Schuppen gefallen. »Ansonsten wissen wir bisher von keinen größeren Schäden.« In den Landkreisen Reutlingen, Tübingen, Esslingen und dem Zollernablkreis seien mehrere Bäume auf Fahrbahnen gestürzt sowie Bauzäune und Schilder umgefallen.

Bei den Aufräumarbeiten habe die Polizei teilweise mit der Feuerwehr, Straßenmeistereien oder Bauhöfen zusammengearbeitet. Die Reutlinger Feuerwehr rückte nur zu einem einzigen sturmbedingten Einsatz aus, berichtet ein Sprecher der integrierten Leitstelle. In der Sommerhaldenstraße musste am Donnerstagmorgen ein Ast beseitigt werden.

Probleme im Bahnverkehr

Der Sturm hat auch für Beeinträchtigungen im Bahnverkehr gesorgt. Die S-Bahnstrecke zwischen Stuttgart-Vaihingen und Filderstadt sei wegen einer beschädigten Oberleitung gesperrt, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Es werde ein Busnotverkehr eingerichtet. Darüber hinaus befinde sich ein Baum bei Freudenstadt auf den Gleisen. Dadurch komme es zu vereinzelten Fahrtausfällen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für Donnerstag mit heftigen Sturmböen in Stuttgart und warnte vor Orkanböen im Hochschwarzwald. Dafür verantwortlich ist der ehemalige Hurrikan »Kirk«, der über Deutschland zieht. (GEA/dpa)

Transparenzhinweis: Die dpa hat zunächst von einem Baum auf Gleisen bei Tübingen berichtet. Laut GEA-Informationen ist dies aber nicht der Fall.