18 Notfallpraxen im Land schließen - auch die in Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART/MÜNSINGEN. Bekannt waren die Schließungspläne schon seit einigen Tagen - nun hat die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) auch offiziell bestätigt, dass sie die Zahl der Notfallpraxen im Südwesten reduzieren will. 18 Standorte sollen geschlossen werden, darunter die in Münsingen und Herrenberg. Acht Praxen hatte die KVBW bereits im Laufe des Jahres dauerhaft geschlossen. Umgesetzt werden sollen die Schließungen schrittweise ab April 2025.

Münsingens Bürgermeister Mike Münzing setzte sich für Notfallpraxis ein

Durchgesickert war die Nachricht bereits Freitag vor einer Woche. Münsingens Bürgermeister Mike Münzing hatte danach alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Beschluss der KVBW doch noch zu kippen. Hintergrundgespräche mit Landrat Ulrich Fiedler und den Kreiskliniken habe es gegeben, die Landtagsabgeordneten des Wahlkreises seien informiert, sagte Münzing dem GEA damals.

Aus seiner Sicht ist der zentrale Standort auf der Alb unverzichtbar, die Argumentation der KVBW kann weder er noch Eberhard Rapp nachvollziehen. Rapp spricht sich sowohl aus fachlicher als auch aus kommunalpolitischer Perspektive gegen die Pläne der KVBW aus. Er ist nicht nur Hausarzt und offizieller Leiter der Münsinger Notfallpraxis, sondern auch Gemeinderat und teilt Münzings Sichtweise.

Personalmangel unter niedergelassenen Ärzten

Als Grund für die Schließung nannte die KVBW den Personalmangel unter niedergelassenen Ärzten. Man habe schlicht und einfach ein Personalproblem, sagte Karsten Braun, Vorstandsvorsitzender der KVBW. Wenn man die Versorgung im Land verantwortungsvoll aufrechterhalten wolle, müsse man sich auf die Regelversorgung fokussieren, also auf die normalen Praxen. »Wenn wir den Bereitschaftsdienst nicht anpassen, dann fahren wir die Regelversorgung im Land an die Wand. Das ist nun mal die Realität«, sagte Braun.

Künftig soll laut KVBW im Land gelten, dass 95 Prozent der Patienten innerhalb von 30 Fahrminuten eine Notfallpraxis erreichen sollen, alle anderen innerhalb von maximal 45 Minuten. Zudem sei vorgesehen, dass es nur noch Standorte in Verbindung mit einem Krankenhaus mit Notaufnahme gebe.

Gegen die Pläne der Kassenärzte gibt es seit Tagen massiven Widerstand. Nicht nur Bürgermeister, auch die Kreischefs bezweifeln, dass die KVBW ihrem gesetzlichen Sicherstellungsauftrag heute und in Zukunft noch gerecht wird. »Auswirkungen auf die Krankenhäuser und den Rettungsdienst werden nicht in Überlegungen einbezogen und dortige Auswirkungen der Entscheidungen der KVBW in Abrede gestellt«, heißt es in einem Schreiben, das auch Reutlingens Landrat Ulrich Fiedler unterschrieben hat.

Neues Konzept soll in Münsingen erprobt werden

Er macht einen Lösungsvorschlag: »Im Landkreis Reutlingen wollen wir den ärztlichen Bereitschaftsdienst der Zukunft erproben. Gemeinsam mit den Kreiskliniken haben wir der KVBW ein zukunftsfähiges Konzept vorgestellt, mit dem die ambulante Notfallversorgung auch im ländlichen Raum sichergestellt und gesteuert werden kann - ohne lange Fahrtzeiten. Unsere Lösung wollen wir bereits im nächsten Jahr am Standort in Münsingen erproben. Nach dem erfolgreichen Pilotbetrieb bei uns im Landkreis könnte das «Münsinger-Konzept» potenziell auf das gesamte Land ausgerollt werden. Dazu stehen wir bereits in engem Austausch mit KVBW und Sozialministerium.« (dpa/GEA)