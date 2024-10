Ist der hausärztliche Notdienst, der in der Albklinik in Münsingen angesiedelt ist, bald Geschichte? Überlegungen der Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg rufen Bürgermeister im ganzen Land auf den Plan. Was bisher bekannt ist und wie die Betroffenen reagieren.

Wenn der Hausarzt zu hat, gehen Patienten bisher in die Notfallpraxis in der Albklinik. Nun plant die Kassenärztliche Vereinigung offenbar die Schließung des Standorts. Foto: Joachim Lenk Wenn der Hausarzt zu hat, gehen Patienten bisher in die Notfallpraxis in der Albklinik. Nun plant die Kassenärztliche Vereinigung offenbar die Schließung des Standorts. Foto: Joachim Lenk

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.