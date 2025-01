Zwei Zigarettenautomaten in Metzingen aufgebrochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. In Metzingen sind in den vergangenen Tagen zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen und ausgeplündert worden. Wie am Donnerstag entdeckt wurde, waren die beiden in der Gutenbergstraße sowie der Florianstraße stehenden Geräte gewaltsam geöffnet worden. Die darin befindlichen Zigarettenschachteln wurden entwendet.

Der entstandene Schaden kann in beiden Fällen abschließend noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft dabei auch einen möglichen Zusammenhang der Taten. (pol)