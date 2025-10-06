Zwei Verletzte bei heftigem Auffahrunfall nahe Gomadingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. Zwei Personen sind bei einem heftigen Auffahrunfall am Sonntagvormittag auf der L 230 leicht verletzt worden. Eine 74-Jährige war gegen 9.50 Uhr mit einem Toyota auf der Landstraße von Gomadingen herkommend in Richtung Münsingen unterwegs. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit bemerkte die Seniorin zu spät, dass eine vorausfahrende, 54 Jahre alte Skoda-Lenkerin mit ihrem Fahrzeug abbremste, da sie nach rechts auf ein Veranstaltungsgelände abbiegen wollte.

Durch den Zusammenstoß verletzten sich die 54-Jährige und eine 17 Jahre alte Mitfahrerin in ihrem Fahrzeug. Sie wurden mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 11.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens durch anreisende Besucher der Veranstaltung zu entsprechenden Beeinträchtigungen. (pol)