Zwei Verletzte und hoher Schaden bei Autounfall in St. Johann

ST. JOHANN. Eine Schwerverletzte, eine Leichtverletzte sowie Sachschaden in Höhe von 34.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag in St. Johann. Eine 18-Jährige befuhr gegen 16 Uhr mit ihrem VW Polo die Landesstraße 380 von Würtingen in Richtung Gächingen. An der Einmündung in Richtung Lonsingen übersah sie einen dort wartenden Pkw Skoda Fabia einer 53-Jährigen, welche nach links in Richtung Lonsingen abbiegen wollte und fuhr ungebremst auf diesen auf.

Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge nach vorne geschleudert wurden und schließlich im rechten Straßengraben zum Stillstand kamen. Die 53-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr St. Johann, welche mit vier Fahrzeuge und 20 Einsatzkräften ausrückte, aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Die 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Frauen wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, in der Folge mussten sie abgeschleppt werden. Die L 380 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 17.50 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (pol)