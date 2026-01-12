Das Gächinger Schlittenrennen - ein echtes Generationen-Ding

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN-GÄCHINGEN. »Drei-zwei-eins- uuuund los!«, schickten Claudia und Jürgen Kohn beim Schlittenrennen des Vereins für Motorsport und Freizeit 1981 Gächingen die Schlittler auf die festgewalzte Schlittenbahn zwischen dem Holz- und dem Lautertalweg am Ortsrand von Gächingen.

Sieben Jahre mussten die Rodelfans warten, bis mal das Wetter, mal die Infektionslage, eine Neuauflage das seit den Siebzigerjahren stattfindenden Schlittenrennens wieder ermöglichten, erzählte Hans Brändle, Vereinsvorsitzender und Gächinger Ortsvorsteher. Obwohl die Bekanntmachung übers Amtsblatt im noch jungen Jahr noch gar nicht möglich war, hat die Mund-zu-Mund-Propaganda ausgereicht, um reichlich Gäste und Teilnehmer vom Sofa ans Bückle über die Gächinger Lauter zu locken.

Über 60 Teilnehmer

Um die 60 Teilnehmer, überwiegend Gächinger ab sechs Jahren, haben sich bei Markus Rummler einschreiben lassen, erhielten ihr »Leible« – von örtlichen Firmen gesponsorte Startnummer-Überzieher – um in zwei Renndurchgängen um die Platzierungen zu kämpfen. Wobei – gefühlt war das olympische Motto »Dabeisein ist alles« wichtiger als jeder Preis.

Während die Leichtgewichte zwischen sechs und zehn Jahren auf ihren Bobs zwischen einer dreiviertel und gut einer Minute pro Durchgang brauchten – je nachdem, ob der Bob noch einen kleinen Ausflug ins angrenzende Feld einlegte – brausten die an Jahren, Erfahrung und Gewicht reiferen Starter auf alpinen Rennrodeln in kaum 24 Sekunden zu Tal, kaum dass ihnen der Zielauslauf reichte. Um sicher zu gehen, dass die Zeiten richtig gestoppt werden, hatten Maike Groß und Wolfgang Rummler an der Ziellinie Stellung bezogen – bei Messdifferenzen galt die bessere Zeit. Sobald die Zeit notiert und der Zielraum wieder frei war, gab Claus Holder von der Talstation mit dem Walki-Talki zur Bergstation Signal, dass der nächste starten könne. So individuell wie die Fahrzeuge, waren auch die Rodeltechniken. Ob eingesprungener oder angeschobener Start und die Fahrt dann kniend im Bob über aufrecht sitzend mit der Hand am Bremshebel bis zur liegend oder gar im Skeletonstil war alles zu sehen. Einen hinreißenden Anblick boten die als »Gespann« angemeldeten Paarungen, vor allem, wenn der Erwachsene bäuchlings auf dem Rodel lag, sich das Kind darauf legte und beide mit ausgebreiteten Armen einer »Tante Ju« gleich den Hang herunterrodelten.

Wer selbst auf die aktive Teilnahme verzichtete, freute sich über die Begegnungen bei Heißgetränke, Grillwurst oder Kuchen im neuen Jahr. Eher rhetorisch gefragt, wem denn die Rodlerei wohl mehr Vergnügen bereite – den Älteren oder den Jüngeren, war die einhellige Antwort: »Ganz klar – de Alte!« (häs)