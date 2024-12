Zwei Verletzte bei Unfall nahe Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag auf der Landesstraße 210 zwischen Metzingen und Kappishäusern ereignet hat. Gegen 12.10 Uhr befuhr der 31 Jahre alte Lenker eines Toyota Hilux mit Anhänger die L 210 in Richtung Metzingen, als das Gespann aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich einer leichten Rechtskurve zunächst ins Schleudern geriet und sich schließlich auf der Fahrbahn überschlug.

Sowohl der Fahrer als auch sein 33-jähriger Mitfahrer konnten sich selbstständig aus dem verunfallten Fahrzeug befreien. Sie wurden aufgrund ihrer leichten Verletzungen vom Rettungsdienst vor Ort untersucht, mussten aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge war die L 210 bis gegen 15 Uhr gesperrt. (pol)