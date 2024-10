Zwei Verletzte - Autos kollidieren bei Metzingen mit Mittelleitplanke

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zwei leicht verletzte Fahrer und ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines heftigen Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der B 312 bei Metzingen. Ein 24-Jähriger war gegen 16.35 Uhr mit einem Audi A3 auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz nach der Abschleifung zur B 28 in Richtung Bad Urach kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Von dort aus wurde der Pkw nach rechts abgewiesen und stieß mit dem auf der rechten Fahrspur fahrenden Opel Zafira eines 58 Jahre alten Mannes zusammen. Im weiteren Verlauf kam der Audi nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß mit dem Betonfundament der dortigen Brücke zusammen und blieb letztendlich teilweise auf dem Grünstreifen stehen.

Der Opel kollidierte ebenfalls noch mit der Mittelleitplanke und kam dort zum Stehen. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Der 58-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Unfallverursacher lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Gegenüber der Polizei gab der 24-Jährige an, dass die Lenkung und seine Bremsen aufgrund eines technischen Defekts nicht mehr richtig funktioniert hätten. Entsprechende Überprüfungen der Verkehrspolizei hierzu dauern an. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Da bei dem jungen Mann eine alkoholische Beeinflussung festgestellt wurde sowie der Verdacht auf Drogenbeeinflussung bestand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein aushändigen. Beide Tests waren positiv verlaufen. (pol)