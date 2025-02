Zwei Unfälle auf der B312 bei Metzingen: 100.000 Euro Schaden

Der Schaden an allen Fahrzeugen zusammen beläuft sich auf rund 100.000 Euro. (Symbolbild)

METZINGEN. Zwei Unfälle haben am Dienstagabend zu Verkehrsbehinderungen auf der B 312 geführt. Ein 66-Jähriger war laut Polizei gegen 18.20 Uhr mit einer Mercedes-Benz E-Klasse auf der Bundesstraße von Stuttgart herkommend in Richtung Reutlingen unterwegs. Auf Höhe von Metzingen kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und touchierte den entgegenkommenden BMW eines 53 Jahre alten Mannes. Beide Fahrzeuge wurden im Anschluss abgewiesen und kamen auf einem Feld zum Stehen.

Der BMW-Lenker erlitt leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Beim Unfallverursacher wurde eine Alkoholfahne festgestellt. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 0,4 Promille. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Auffahrunfall wegen Rückstau

Im Rückstau war es kurz nach dem ersten Unfall zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 31-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr mit seinem 1er BMW in das Heck des VW Jetta einer 30 Jahre alten Frau. Der Gesamtschaden an den vier Fahrzeugen dürfte sich auf über 100.000 Euro belaufen. Kurz nach 20.30 Uhr war die B 312 in beide Richtungen wieder frei befahrbar. (pol)