Zwei Schwerverletzte: Lastwagenfahrer fährt in Tübingen ungebremst auf Auto auf

TÜBINGEN. Ein heftiger Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten hat sich am späten Dienstagnachmittag in der Tübinger Südstadt ereignet. Ein 41-Jähriger befuhr laut Polizei gegen 17.50 Uhr mit einem Kleinlaster der Marke Fiat Ducato die Hegelstraße in Richtung Weststadt.

Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte er einen vor einer roten Ampel verkehrsbedingt wartenden Mitsubishi einer 29 Jahre alten Frau zu spät und fuhr ungebremst ins Heck des Pkw. Der Unfallverursacher sowie die Mitsubishi-Lenkerin und ihre 54 Jahre alte Beifahrerin mussten mit Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in Kliniken gebracht werden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. (pol)