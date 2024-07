Zwei Schwerverletzte bei Autounfall in der Nähe von Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN-UNTERJESINGEN. Ein Auffahrunfall mit zwei Schwerverletzten hat sich am Mittwochnachmittag auf der B296 bei Tübingen ereignet. Auf der Bundesstraße war gegen 14.50 Uhr eine 73 Jahre alte Frau mit einem Audi von Ammerbuch-Pfäffingen in Richtung Unterjesingen unterwegs. An der dortigen Ampelregelung hatte sich eine Fahrzeugschlange gebildet, was die Seniorin offenbar übersah. Sie kollidierte mit ihrem Wagen wohl annähernd ungebremst und heftig mit dem Heck eines Ford, der von einem 67-Jährigen gelenkt wurde.

Beim Unfall zogen sich beide Personen nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen zu. Sie musste vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht werden. Der Blechschaden an den nicht mehr fahrtauglichen Autos dürfte sich insgesamt auf schätzungsweise 8.000 Euro belaufen. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 296 zeitweise voll gesperrt werden. (pol)