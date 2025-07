Zwei Radfahrer kollidieren in Gönningen: Mann ohne Helm wird bewusstlos

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein 21-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr Samstag gegen 17.30 Uhr in Gönningen einen abschüssigen Kiesweg in Richtung Bronnweilerstraße, berichtet die Polizei. In einer leichten Rechtskurve kollidierte dieser vermutlich aufgrund Unachtsamkeit mit dem entgegenkommenden 54-jährigen Pedelec-Fahrer. Beide stürzten zunächst zu Boden. Der 21-Jährige, welcher keinen Helm trug, war zunächst bewusstlos und wurde nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingewiesen.

Der 54-Jährige trug einen Helm und erlitt leichte Schürfwunden. Eine weitere medizinische Versorgung wurde nicht erforderlich. Der Verkehrsdienst Tübingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Tübingen unter der Rufnummer 070719728510 in Verbindung zu setzen. (pol)