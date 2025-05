Zwei Motorradfahrer bei Unfall nahe Seeburg verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der L245 sind zwei Kradfahrer verletzt worden. Gegen 15.30 Uhr befuhr eine Gruppe von Zweirädern die Landstraße in Richtung Seeburg. Als kurz vor Ortsbeginn von Seeburg ein 34-Jähriger mit seiner Suzuki GSX-R seine Fahrt verlangsamte, um auf einen Schotterplatz abzubiegen, wurde dies von einem nachfolgenden 30-Jährigen zu spät bemerkt. Dieser fuhr mit seiner Kawasaki 750 auf den Vordermann auf, woraufhin beide stürzten. Die beiden Biker erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihren Maschinen entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro. (pol)