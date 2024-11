Zwei Menschen bei Auffahrunfall auf der B28 verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Auffahrunfall mit Personenschaden und drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Freitagmorgen auf der B28 bei Bühl ereignet. Das berichtet die Polizei. Gegen 7.10 Uhr war eine 31 Jahre alte Frau mit einem Wohnmobil auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Bühl fuhr sie auf den Ford eines 51-Jährigen auf, der vor der dortigen Ampel angehalten hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford noch auf einen davorstehenden VW geschoben, der von einer Frau im Alter von 21 Jahren gelenkt wurde. Beim Unfall verletzten sich der Ford-Lenker sowie dessen Beifahrerin. Sie wurden nachfolgend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Den Blechschaden an den drei Autos schätzt die Polizei auf insgesamt circa 9.000 Euro. (pol)