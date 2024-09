Zwei Männer prügeln sich vor Laden der Outletcity Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Sonntagnachmittag am Hugo-Boss-Platz in Metzingen ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Gegen 14.20 Uhr war es zwischen einem 49 Jahre alten Mann und einem 19-jährigen Bekannten im Eingangsbereich eines dortigen Ladens der Outletcity zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Beide Beteiligten erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Während der Ältere keine ärztliche Behandlung benötigte, wurde sein Kontrahent zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (pol)