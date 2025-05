Zwei Männer bei Unfall auf der B28 bei Tübingen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel dürfte die Ursache für einen schweren Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B28 bei Weilheim sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 23-Jähriger kurz nach 21 Uhr mit einem Hyundai von der L371 auf die B28 in Richtung Rottenburg auf. Nachdem er zunächst die rechte Fahrbahn befuhr, wollte er einen dort vor ihm befindlichen Pkw überholen und wechselte dafür zügig auf die linke Fahrspur. Hierbei übersah er jedoch einen 25-Jährigen, der dort mit seinem Aquila Motorrad unterwegs war.

Trotz sofortiger Gefahrenbremsung konnte der Biker eine Kollision nicht mehr verhindern und prallte auf das Heck des Pkw. Infolgedessen kamen er und sein 24 Jahre alter Sozius mit der Maschine zu Fall und schlitterten über eine längere Strecke über die Fahrbahn. Beide erlitten hierbei schwere Verletzungen, die vor Ort notärztlich behandelt wurden.

Anschließend brachte ein Rettungswagen die Männer in eine Klink. Am Pkw des Unfallverursachers entstand ein Schaden von circa 5.000 Euro, während der Schaden an dem Motorrad des 25-Jährigen auf etwa 9.000 Euro beziffert wird. Für die Unfallaufnahme musste die B28 für rund zwei Stunden gesperrt werden.