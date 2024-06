Zwei Kinder bei Verkehrsunfall in Lichtenstein schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Ein Unfall mit zwei schwer verletzten Kindern hat sich am Mittwochabend in der Ludwigstraße ereignet. Gegen 19.40 Uhr befuhr laut Polizei eine 40-jährige Hyundai-Lenkerin die Burgsteinstraße und wollte in die Ludwigstraße abbiegen. Hierbei übersah sie ein neunjähriges Mädchen auf ihrem Cityroller und einen sechsjährigen Jungen, der auf einem Skateboard sitzend auf Ludwigstraße fuhr.

Die beiden Kinder wurden von dem PKW erfasst und blieben unter diesem liegen. Ersthelfern gelang es, die Kinder mittels eines Wagenhebers unter dem Hyundai zu befreien. Durch die Kollision zogen sie sich schwere Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in umliegende Klinken transportiert. Auch die Autofahrerin erlitt einen Schock. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. (pol)