Zwei Graffiti-Sprüher in Tübingen festgenommen

In den meisten Fällen nicht erlaubt: das Besprühen von Freiflächen an öffentlichen und privaten Gebäuden.

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 17-jährigen Jugendlichen und einen 19-jährigen Heranwachsenden, die für eine ganze Reihe von Farbschmierereien im Tübinger Stadtgebiet verantwortlich sein dürften. Die beiden waren am Freitagmorgen, gegen 2.20 Uhr, auf dem Europaplatz einer Polizeistreife aufgefallen. Bei der nachfolgenden Kontrolle fanden und beschlagnahmten die Polizeibeamten mehrere mitgeführte Sprühdosen und weitere Beweismittel, die den Verdacht nahelegen, dass die beiden für eine großflächige, wohl erst kurz zuvor an einem Verteilerhaus am Fußweg hinter dem Carlo-Schmid-Gymnasium angebrachte Farbschmiererei, sowie für zahlreiche weitere gleichartige Sachbeschädigungen infrage kommen könnten.

Das Duo wurde vorläufig festgenommen und nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt, beziehungsweise einem Erziehungsberechtigten übergeben. Sie sehen jetzt nicht nur entsprechenden Strafanzeigen entgegen, sondern dürften möglicherweise auch für die nicht unbeträchtlichen Kosten der Beseitigung zur Rechenschaft gezogen werden. Die Ermittlungen dauern an. (pol)