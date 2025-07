Zwei entgegenkommende Autos kollidieren bei Münsingen: 10.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag auf der B465. Das teilte die Polizei mit. Eine 43-Jährige befuhr gegen 15.30 Uhr mit einem Skoda die Bundesstraße von Seeburg herkommend in Richtung Münsingen. Im Bereich eines dortigen Parkplatzes geriet sie mit dem Skoda auf den linken Fahrstreifen und streifte den VW einer entgegenkommenden 29-Jährigen. Die 43-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. (pol)