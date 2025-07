Zwei Überfälle in Reutlingen innerhalb weniger Minuten - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu zwei Raubüberfällen innerhalb weniger Minuten am Dienstagnachmittag im Reutlinger Stadtgebiet. Den aktuellen Ermittlungen zufolge forderte ein Unbekannter gegen 15.30 Uhr in einer Postfiliale in der Bahnhofstraße unter Drohung mit einem noch nicht näher identifizierten Gegenstand vom dortigen Angestellten die Aushändigung des Kasseninhalts und flüchtete anschließend mit etwas Bargeld mit einem Fahrrad in Richtung Bahnhof.

Nur wenige Minuten später betrat vermutlich derselbe Täter nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Pistole bewaffnet eine Bäckerei in der Metzgerstraße und verlangte auch hier vom Personal Bargeld, berichtet die Polizei. In diesem Fall flüchtete der Kriminelle jedoch ohne Raubgut ebenfalls auf einem Fahrrad in Richtung Albtorplatz.

Der mutmaßlich ein- und derselbe Täter ist circa 18 bis 25 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, von schlanker Statur und war mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet. Außerdem trug er hellrote oder rosafarbene Turnschuhe sowie eine schwarze Kappe und hatte sein Gesicht vermummt. Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder sonstige Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 071219423333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)