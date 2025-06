Zwölfjähriger stürzt vor Metzinger Polizeirevier und verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Schwere Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend direkt vor dem Metzinger Polizeirevier erlitten. Der zwölf Jahre alte Junge war kurz nach 19.30 Uhr mit einem E-Bike auf dem Fahrrad-/Fußweg in der Ulmer Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit blieb er mit dem Lenker seines Fahrrads an einem Laternenmast hängen und stürzte kopfüber zu Boden. Der Junge hatte keinen Fahrradhelm getragen. Sofort eilten Polizeibeamte zu Hilfe und kümmerten sich um den Verunglückten. Er wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. (pol)