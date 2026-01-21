Zwölfjähriger Radler stürzt im Verkehr in Reutlingen - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein zwölfjähriger Junge hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen erlitten. Gegen 17.50 Uhr war ein noch unbekannter Autofahrer auf der Alteburgstraße stadteinwärts unterwegs und wollte nach links in die Auerbachstraße abbiegen. Ihm entgegen kam eine weitere Pkw-Lenkerin, die ebenfalls in die Auerbachstraße abbiegen wollte.

Da sich dort jedoch bereits ein Fahrzeug befand und parallel zu ihr ein Radfahrer fuhr, bremste die Frau ab. Offenbar deutete dies der unbekannte Autofahrer falsch und bog ab. Dabei übersah er offenbar den geradeaus fahrenden, zwölfjährigen Radler, der folglich eine Gefahrenbremsung einleitete und dabei stürzte. Der Junge wurde nachfolgend vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Ob der Autofahrer, der weitergefahren war, den Sturz bemerkt hatte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenhinweise zum Unfall oder zum noch unbekannten Pkw bzw. dessen Lenker werden unter der Telefonnummer 07121/942-3333 an das Polizeirevier Reutlingen erbeten. (pol)