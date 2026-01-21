Einsatz in der Reutlinger Lederstraße: Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Um 9:57 Uhr ist am Mittwochmorgen bei der Polizei die Meldung eingegangen, dass bei Bauarbeiten im Bereich der Lederstraße eine Gasleitung beschädigt worden sei. Auf GEA-Anfrage teilte die Polizei mit, dass es keine Verletzten gab. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz, ebenso rückte das Rote Kreuz mit mehreren Fahrzeugen an. Die Feuerwehr war mit einem Gefahrgutzug vor Ort. Die Reutlinger Stadtwerke konnten die undichte Gasleitung schließen. Die Lederstraße war zwischenzeitlich in Richtung Pfullingen gesperrt. Der Einsatz war gegen 10:45 Uhr beendet. (ifi)