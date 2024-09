Zusammenstoß mit Auto: Radfahrerin fährt in Reutlingen über Rot

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat eine Radlerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Eberhardstraße erlitten. Ein 42-Jähriger befuhr laut Polizei gegen 21.45 Uhr mit einem VW Golf die Eberhardstraße in stadtauswärtiger Richtung. Dabei passierte er den Kreuzungsbereich mit der Gutenbergstraße bei Grün zeigender Ampel.

Auf dem nachfolgenden Fußgängerüberweg kam es anschließend zum Zusammenstoß mit der 18 Jahre alten Radlerin, die die Straße offenbar bei Rot von links nach rechts überqueren wollte. Der Rettungsdienst brachte die junge Frau zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro. (pol)