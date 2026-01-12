Zusammenstoß bei Römerstein: Senior und Kleinkind verletzen sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten ist es am Sonntagmittag bei Donnstetten gekommen. Gegen 12.15 Uhr war eine 36 Jahre alte Frau mit einem VW auf der B 465 von Lenningen herkommend unterwegs und wollte nach links auf die L 252 (Feldstetter Straße) abbiegen. Dabei stieß sie mit dem auf der Bundesstraße entgegenkommenden Dacia eines 71-Jährigen zusammen.

Bei der Kollision verletzten sich der Senior sowie ein zweijähriges Kind im VW ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Das Mädchen wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden an den beiden Autos beträgt schätzungsweise 30.000 Euro.(pol)