Zusammenstoß an Tübinger Kreuzung mit Polizeimotorrad im Einsatz

TÜBINGEN. Ein Verkehrsunfall zwischen einem Polizeimotorrad und einem Auto hat sich am Donnerstagnachmittag in Tübingen ereignet. Ein 51 Jahre alter Polizeibeamter war mit einem BMW-Dienstmotorrad gegen 16.15 Uhr auf der Reutlinger Straße (B28) in Richtung Reutlingen unterwegs. An der Kreuzung mit der Schweickhardt-/Depotstraße musste er an einer Rot zeigenden Ampel anhalten. Ein unbekannter Autofahrer fuhr in derselben Richtung trotz Rot über den Kreuzungsbereich weiter.

Der Beamte schaltete daraufhin die Sondersignale an seiner Maschine ein und fuhr dem Fahrzeug nach. Auf der Kreuzung kam es dann aber zur Kollision mit dem BMW X 6 eines 37 Jahre alten Mannes. Er war bei Grün losgefahren und wollte von der Schweickhardtstraße herkommend geradeaus in die Depotstraße weiterfahren. Er stieß mit der Front seines Fahrzeugs mit dem Heck des Motorrads zusammen. Der Polizeibeamte stürzte daraufhin zu Boden, rutschte über die Fahrbahn und stieß noch gegen eine Verkehrsinsel.

Er zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und musste zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der Pkw-Lenker wurde vorsorglich ebenfalls zur Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Er war unverletzt geblieben. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 14.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr von Polizeibeamten geregelt werden, sodass es im Feierabendverkehr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. (pol)