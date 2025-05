Zusammenprall bei Riederich: Auto übersehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

RIEDERICH. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 30-jähriger VW-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag erlitten. Gegen 16.25 Uhr befuhr der 30-jährige VW-Lenker die L 374 von Riederich kommend in Richtung Mittelstadt. Auf Höhe des Einmündungsbereichs der Zufahrt zur B 312 in Fahrtrichtung Reutlingen wollte der 30-Jährige nach links abbiegen, blinkte und bremste hierbei bis zum Stillstand ab. Ein dahinterfahrender 45-jährige Renault-Lenker übersah den vor ihm abbremsenden VW-Lenker und fuhr ungebremst auf den Pkw auf.

Bei dem Aufprall verletzte sich der 30-jährige VW-Lenker leicht und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie von Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro. (pol)