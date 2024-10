Zusammenprall: Autofahrer erkennt zu spät Rückstau in Kusterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Mittwochmorgen auf der B28 in Höhe Kusterdingen ereignet hat. Ein 43-Jähriger war gegen 7.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass sich an der Baustelle auf Höhe Kusterdingen ein Rückstau gebildet hatte. Weil er zudem zu dicht aufgefahren war, konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte ins Heck eines vor ihm haltenden VW Golf, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen davorstehenden VW Touran und dieser wiederum auf einen davor wartenden VW Bus aufgeschoben wurde. Verletzt wurde niemand. Der Mercedes war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden an allen vier Autos wird auf rund 7.000 Euro. (pol)