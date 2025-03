Zug prallt in Tübingen auf Auflieger eines Sattelzugs

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an einem Bahnübergang bei der Europastraße entstanden. Ein 46-Jähriger überfuhr kurz vor 6 Uhr mit einem Sattelzug den Bahnübergang in Richtung eines Betriebsgeländes und hielt kurz nach dem Übergang an. Dabei bemerkte er offenbar nicht, dass sich ein Teil seines Aufliegers noch auf dem Schienenbereich befand. Nachdem sich die Schranke an dem Übergang aufgrund des niedrigen Aufbaus des Aufliegers ordnungsgemäß geschlossen hatte, kollidierte ein Zug mit dem hinteren Bereich des Aufliegers.

Der 57-jährige Triebwagenführer hatte noch versucht, durch eine Schnellbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die rund 60 Zuginsassen wurden von der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort war, evakuiert. Der Bahnübergang musste für die Dauer der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt werden. Auch der Zugverkehr war dadurch beeinträchtigt. (pol)