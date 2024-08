Zu viel Alkohol getrunken? 22-Jährige fährt in Tübingen zu schnell

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Durch ihre Fahrweise ist eine 22-Jährige an Samstagabend mit ihrem Jeep einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Tübingen im Schlossbergtunnel aufgefallen. Gegen 22 Uhr überholte die Jeep-Fahrerin die Streife mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Bei der sich anschließenden Verkehrskontrolle der jungen Frau, die zusammen mit ihrer achtjährigen Schwester unterwegs war, schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Die 22-Jährige musste eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Beim Transport in die Klinik verhielt sie sich renitent und beleidigte die Beamten mit nicht zitierfähigen Worten. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Sie muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen. (pol)