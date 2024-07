Zu schnell unterwegs: Kehrmaschine kippt in Reutlingen um, Fahrer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein 21-Jähriger am Montagnachmittag in Reutlingen erlitten, als er mit einer Kehrmaschine umgekippt ist. Das berichtet die Polizei. Der Mann befuhr mit dem Arbeitsgerät gegen 14.45 Uhr den Kurvenbereich Tübinger Straße/Marienstraße und war dabei nach derzeitigem Kenntnisstand wohl zu schnell unterwegs. Das Fahrzeug kippte in der Folge um und musste später abgeschleppt werden. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte der Sachschaden mit mehreren zehntausend Euro zu Buche schlagen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 21-Jährigen zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus.