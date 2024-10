Zu schnell unterwegs: Auto kracht zwischen Upfingen und Sirchingen in Gegenverkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagvormittag zwischen Upfingen und Sirchingen ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Mercedes GLK gegen zehn Uhr die Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Sirchingen. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam es im Bereich einer unübersichtlichen Linkskurve zur Kollision mit der entgegenkommenden A-Klasse eines 84-jährigen Pkw-Lenkers. Dieser hatte noch versucht, mit seinem Wagen nach rechts auszuweichen, konnte den versetzten Zusammenprall jedoch nicht mehr verhindern.

Beide Fahrzeuge kamen durch die Wucht der Kollision von der Fahrbahn ab und letztlich in den angrenzenden Wiesengrundstücken zum Stillstand. Die beiden Fahrzeuglenker wurden mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Ihre Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten von Abschleppfirmen geborgen und abtransportiert werden. (pol)