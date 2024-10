Zu schnell gefahren: Radler übersieht VW-Bus in Tübingen und verletzt sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagabend an der Einmündung Rosenauer Weg / Frondsbergstraße ereignet hat.

Ein 26-Jähriger war gegen 18.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem abfallenden Rosenauer Weg unterwegs und wollte hinter einer weiteren Radlerin in die Frondsbergstraße einbiegen. Weil er aber offenbar zu schnell unterwegs war, übersah er einen in einer Zufahrt mit dem Heck auf der Fahrbahn, mit offener Schiebetüre und eingeschalteter Innenbeleuchtung stehenden VW Bus zu spät. Wegen des am Fahrbahn liegenden Laubes konnte er zudem nicht stark genug abbremsen, sodass er mit großer Wucht gegen das Fahrzeug prallte.

Der Radler, der keinen Helm getragen hatte, wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. (pol)